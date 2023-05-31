الثقافة بعد يناير 2011

أحدثت ثورة يناير 2011 تغييرات جوهرية في مسيرة الدولة شملت معظم مناحي الحياة، معرف الشعب كيف يفرض إرادته، وجرب الاختيار المندفع والمتهور، ولم يكن يعلم أن اختياراته السياسية ستقوده لردة عميقة، فالدول بدأت تفيق وتستقل وتبتعد عن أفكار الحكم الديني، ولم يعد في العالم سوى ثلاث دول أو اكتر يحكمها نظم دينية، هي إيران وأفغانستان والسعودية. زلكن الشعب أفاق سريعا بعد ما لاحظه من ممارسات استبدادية لا مجال لشرحها.

خلال فترة حكمهم أصاب المجتمع الثقافي كله الذعرُ، من تحريم الآثار وتحريم الأغاني والموسيقى والأفلام وغيرها، قائمة طويلة من المحرمات التي كانوا يريدون فرضها على المجتمع ككل

اول وزير ثقافة كان الدكتور جابر عصفور الذي تولى ولى وزارة الثقافة لأول مرة في 31 يناير/ كانون الثاني 2011 ضمن آخر حكومة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنه تقدم بالاستقالة من المنصب بعد 10 أيام فقط ثم عاد وتولى الوزارة في يونيو 2014 وحتى فبراير 2015.

مشكلة مصر في الأساس اقتصادية، فنال الشق الاقتصادي اهتمامات الدولة الجديدة التي جاءت بعد 30 يونيو 2013, كما نال الجانب العسكري أيضا الاهتمام بحكم وجود مصر وسط منطقة قلاقل سياسية على حدودها الغربية والشرقية، وتحولت بوله العداوة ناحية جيراننا في غزة وفي ليبيا والسودان، فكان لأجل هذا ينبغي تسليح جيشنا، وقد كان. امام الجانب الثقافة فكان في ذيل قائمة الاهتمامات إن لم تكن غائبة.

الشق الثقافي توارى خجلا في ذيل الاهتمامات ولم تعطي الطبيعة السياسية لتلك المرحلة فرصة لأي وزير ثقافة يتم تعيينه لالتقاط أنفاسه، ففي خلال عام واحد هو 2011 تولى وزارة الثقافة أربعة من الوزراء هم: في 31 يناير 2011 تولى الدكتور جابر عصفور منصب وزير للثقافة. في 10 فبراير 2011 تولى محمد عبد المنعم الصاوي منصب وزير للثقافة. وفي 5 مارس 2011 تولى الدكتور عماد أبو غازي منصب وزير الثقافة. وفي السابع من شهر ديسمبر 2011 تولى الدكتور شاكر عبد الحميد منصب وزير الثقافة. وفي 26مايو 2012 الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة. الدكتور محمد برهيم على وزير الاثار - قام بأعمال وزير الثقافة. أغسطس 2012 الدكتور محمد صابر عرب في حكومة هشام قنديل. وفي تم تعيين الدكتور علاء عبد العزيز وزيرا للثقافة، ولكن المثقفين احتلوا مكتبه ورفضوا دخوله، فترك منصبه في 6 يوليو 2013. وفي 16 يوليو 2013 تولى الدكتور محمد صابر عرب حقيبة الوزارة مرة أخرى في حكومة حازم الببلاوي حتى يوليو 2014. في 16من يوليو 2014 تولى الدكتور جابر عصفور حقيبة الوزارة مرة أخرى في حكومة إبراهيم محلب حتى مارس 2015. في الخامس من مارس 2015 تولى الدكتور عبد الواحد النبوي منصب وزير الثقافة في حكومة محلب الثانية حتى سبتمبر 2015. تولى الكاتب الصحفي حلمي النمنم منصب وزارة الثقافة في سبتمبر 2015 وحتى يناير 2018. في شريف إسماعيل تولت الدكتورة ايناس عبد الدايم منصب وزير الثقافة في حكومة شريف إسماعيل كأول سيدة تتقلد حقيبة الوزارة حتى 2022. في أغسطس 2022 تولت الدكتورة نيفين الكيلاني وزارة الثقافة حتى الآن.

بالطبع لا تزال ثورة يناير 2011 في أول عهدها، فلا يمكن اكتشاف أثرها كاملا بعد، بعكس ثورة 1952 التي مر عليها وقت طويل يكفي لإظهار تأثيرها في الثقافة المصرية والاعتراف بفضلها كاملا. ومع ذلك، فحتى ثورة 2011، يمكن أن نتبين بعض ثمارها في الكتابة الأدبية والسياسية.

جاء جيل ثورة يناير بعد فترة طويلة من انتكاسة ثورة 1952، أي بعد فترة طويلة من انسحاب الجيل المبدع السابق وتركه الساحة شبه خاوية. ولنكتف بذكر أمثلة قليلة. لقد توقف يوسف إدريس عن الإبداع في السبعينيات، وتضاءل بشدة إنتاج كمال الطويل والموجي وصلاح جاهين في الوقت نفسه. هاجر هجرة مؤقتة أحمد بهاءالدين وعبد العظيم أنيس ومحمود العالم، وكثيرون غيرهم، في السبعينيات أيضا. وعندما عاد بعضهم في الثمانينيات كان عليهم الانزواء بصورة أو بأخرى بسبب ما فرضه المناخ السياسي والاجتماعي من ضعف الحافز على الإبداع. بعبارة أخرى، عندما جاء جيل ثورة 2011 لم يجد في الساحة أمثال الحكيم وطه حسين والعقاد، ولا أمثال عبد الوهاب وأم كلثوم، ولا أمثال يوسف وهبي والريحاني، ولا وجد خلفاؤهم المبدعون بل وجدت الساحة، وياء للأسف، شبه خاوية، وكأن على هذا الجيل أن يشيد بنيانا جديدا تماما، ابتداء من وضع الأساس.

كما توقفت المشروعات الكبرى التي تم إنجازها بوسطة الوزير فاروق حسني، ومنها مشروع مكتبة الأسرة والقراءة للجميع، وقد قامت حكومة الأردن بتنفيذ المشروعين في بلادها في 2006.تحت رعاية الملك رانيا العبد الله.

مكتبة الأسرة هو مشروع مصري لنشر روائع الأدب من أعمال إبداعية وفكرية وفلسفية، وكذلك تقديم الأعمال التي شكلت مسيرة الحضارة منذ فجر التاريخ حتى الآن.

كما ساء حال الثقافة، وأصبحت مجال للشكوى والتذمر بين المثقفين خصوصا في مجالات جوائز الدولة بكل أنواعها.