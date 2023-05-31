الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

259 طالبًا.. كشوف أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة (صور)

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

حصل 259 طالبًا من الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، على الدراجات النهائية في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعداية لعام 2022/2023، وينشر "الدستور" كشوفًا بأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة.

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥.١%.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤.٩%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣%.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك ٢٥٩ طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية.

وأشار إلى أن إدارة شبرا التعليمية، حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٨.١٥%، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢ %، وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤%.

وأضاف أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

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اوائل الطلاب نتيجة الشهادة الاعدادية محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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