259 طالبًا.. كشوف أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة (صور)

حصل 259 طالبًا من الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، على الدراجات النهائية في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعداية لعام 2022/2023، وينشر "الدستور" كشوفًا بأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة.

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٨٥.١%.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٨%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.١%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٤.٩%، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٧٤.٣%.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك ٢٥٩ طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية.

وأشار إلى أن إدارة شبرا التعليمية، حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٨.١٥%، تليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٧٢ %، وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٢٤%.

وأضاف أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

IMG-20230531-WA0053

IMG-20230531-WA0055

IMG-20230531-WA0045

IMG-20230531-WA0048

IMG-20230531-WA0051

IMG-20230531-WA0047

IMG-20230531-WA0052

IMG-20230531-WA0054

IMG-20230531-WA0046

IMG-20230531-WA0049

IMG-20230531-WA0042

IMG-20230531-WA0037

IMG-20230531-WA0040

IMG-20230531-WA0034

IMG-20230531-WA0043

IMG-20230531-WA0038

IMG-20230531-WA0041

IMG-20230531-WA0050

IMG-20230531-WA0039

IMG-20230531-WA0031

IMG-20230531-WA0035

IMG-20230531-WA0044

IMG-20230531-WA0036

IMG-20230531-WA0025

IMG-20230531-WA0028

IMG-20230531-WA0024

IMG-20230531-WA0029

IMG-20230531-WA0027

IMG-20230531-WA0030

IMG-20230531-WA0032

IMG-20230531-WA0033

IMG-20230531-WA0022

IMG-20230531-WA0021

IMG-20230531-WA0023

IMG-20230531-WA0026

IMG-20230531-WA0018

IMG-20230531-WA0017

IMG-20230531-WA0019

IMG-20230531-WA0020

IMG-20230531-WA0015

IMG-20230531-WA0014

IMG-20230531-WA0016

IMG-20230531-WA0013

IMG-20230531-WA0009

IMG-20230531-WA0010

IMG-20230531-WA0011

IMG-20230531-WA0012

IMG-20230531-WA0008

IMG-20230531-WA0005

IMG-20230531-WA0006