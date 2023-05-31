الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بحصر خسائر حريق محلات كوم أمبو لتقديم الدعم لهم

الحريق
الحريق

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته بمراجعة منظومة الحريق بشارع بورسعيد، والشوارع الجانبية باعتباره من أهم المراكز والأسواق التجارية التى تشمل العديد من المحلات المتخصصة فى بيع المنتجات المتنوعة والقابلة للاشتعال.

جاء ذلك فور إخطاره من غرفة عمليات المحافظة بنشوب حريق كبير بشارع بورسعيد بمدينة كوم أمبو.

وتابع محافظ أسوان جهود إخماد الحريق، الذى امتدت آثاره إلى 19 محل أحذية وملابس، بالإضافة إلى 5 وحدات سكنية بإحدى العمارات المجاورة.

وكلف اللواء أشرف عطية رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، ومديرية التضامن الاجتماعى، والجهات المختصة بحصر الخسائر والمتضررين من الحريق لتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

وأشاد محافظ أسوان بالتدخل السريع والدور الحيوى لقوات الحماية المدنية، ومصانع سكر كوم أمبو واستجابتهم السريعة وتمكنهم من إخماد الحريق دون أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات العامة، فيما تقوم إدارة البحث الجنائى بالمعاينة الميدانية للوقوف على أسباب الحريق، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.

وشارك فى جهود الإطفاء 8 سيارات مطافئ منها ٧ سيارات تابعة لإدارة الحماية المدنية، وسيارة تابعة لمصانع سكر كوم أمبو، فيما لم يشهد الحريق أى خسائر فى الأرواح أو إصابات بين المواطنين. 

الحريق
الحريق
الحريق
الحريق
الحريق
الحريق
الحريق
الحريق
إخماد الحريق أسوان الحماية المدنية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شارع بورسعيد غرفة عمليات المحافظة

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