الأوقاف تطلق مسابقة "حج مبرور" بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة "حج مبرور" بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، وذلك في إطار الدور التثقيفي والدعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وأضافت وزارة الأوقاف، في بيانٍ لها اليوم الأربعاء، أن المسابقة تهدف إلى بيان ثلاثين معلومة وسؤالًٍا عن الحج وما يتصل به، لافتةً إلى أن جوائزها ستكون يومية قيمتها ألف جنيه، إضافة إلى خمس جوائز للأكثر مشاركة على مدار الشهر، قيمة كل جائزة منها ألف جنيه، وخمس جوائز أخرى قيمة كل جائزة منها ألف جنيه للإجابة عن جميع الأسئلة مجمعة في نهاية المسابقة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن المسابقة سيكون فيها ثلاثة فائزين شرفيًّا من داخل جمهورية مصر العربية، جائزة كل منهم نسخة من كتاب الله (عز وجل) ونسخة من كتاب: "التيسير في الحج" تسلم من مدير مديرية الأوقاف التابعين لها، وفائزون شرفيًّا للمشاركين من خارج جمهورية مصر العربية.

وأكدت وزارة الأوقاف أن المسابقة ستبدأ غدًا الخميس الموافق 1 يونيو، وحتى نهاية يونيو 2023، وستكون عبارة عن ثلاثين سؤالًا.