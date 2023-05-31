هالاند ينافس سون ومحرز على جائزة "مغير المباراة" في البريميرليج

تواجد ثنائي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند ورياض محرز في القائمة القصيرة لجائزة أكثر لاعب مؤثر في تغيير أحداث المباراة “مغير المباراة” في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

الجائزة يتم منحها لأكثر لاعب كان مؤثرًا في تغيير نتيجة مباراة خلال موسم البريميرليج.

هالاند مرشح للجائزة عن مباراة مانشستر يونايتد 6-3 في شهر أكتوبر، وذلك بعد إحرازه لهاتريك وصناعته لهدفين في استاد الاتحاد.

النجم النرويجي كان متألقًا في الفوز على اليونايتد، وكان مؤثرًا في كل الأهداف عدا هدف الافتتاح.

وأحرز هالاند الهدف الثاني والثالث، قبل أن يصنع الرابع لفيل فودين، وأحرز الهدف الخامس، ثم صنع الهدف الأخير لفيل فودين.

بينما تم ترشيح رياض محرز بعد إحرازه لهدفين وصناعته لآخر ليساعد السيتي في تحويل تأخره 2-0 في الشوط الأول أمام توتنهام للفوز.

عانى الفريق من التأخر بعد 45 دقيقة بهدفين من ديجان كولوسيفسكي وإيمرسون رويال ولكن النجم الجزائري قاد الفريق للعودة، ولعب دورا مؤثرا في أول هدفين، حيث صنع الهدف الثاني.

وينافس ثنائي السيتي على الجائزة كل من من جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون، وسون هيونج مين من توتنهام، ورودريجو بينتانكور، ولاعب أرسنال ريس نيلسون.