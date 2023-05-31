الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هالاند ينافس سون ومحرز على جائزة "مغير المباراة" في البريميرليج

هالاند
هالاند

تواجد ثنائي مانشستر سيتي  إيرلينج هالاند ورياض محرز في القائمة القصيرة لجائزة أكثر لاعب مؤثر في تغيير أحداث المباراة “مغير المباراة” في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

الجائزة يتم منحها لأكثر لاعب كان مؤثرًا في تغيير نتيجة مباراة خلال موسم البريميرليج.

هالاند مرشح للجائزة عن مباراة مانشستر يونايتد 6-3 في شهر أكتوبر، وذلك بعد إحرازه لهاتريك وصناعته لهدفين في استاد الاتحاد.

النجم النرويجي كان متألقًا في الفوز على اليونايتد، وكان مؤثرًا في كل الأهداف عدا هدف الافتتاح. 

وأحرز هالاند الهدف الثاني والثالث، قبل أن يصنع الرابع لفيل فودين، وأحرز الهدف الخامس، ثم صنع الهدف الأخير لفيل فودين.

بينما تم ترشيح رياض محرز بعد إحرازه لهدفين وصناعته لآخر ليساعد السيتي في تحويل تأخره 2-0 في الشوط الأول أمام توتنهام للفوز. 

عانى الفريق من التأخر بعد 45 دقيقة بهدفين من ديجان كولوسيفسكي وإيمرسون رويال ولكن النجم الجزائري قاد الفريق للعودة، ولعب دورا مؤثرا في أول هدفين، حيث صنع الهدف الثاني.

وينافس ثنائي السيتي على الجائزة كل من من جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون، وسون هيونج مين من توتنهام، ورودريجو بينتانكور، ولاعب أرسنال ريس نيلسون.

هالاند محرز الدورى الانجليزى البريميرليج سون

الأكثر قراءة

ارتدوا الكمامات.. "الأرصاد" تحذر من طقس الغد

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2023 برقم الجلوس الآن عبر الدستور

شاب يهتك عرض فتاة فى مايو: جامعتها برضاها فى وجود والدتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة

استطلاع إسرائيلى للرأى يظهر استمرار تراجع شعبية "نتنياهو"