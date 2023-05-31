تحولت لـ"رماد".. تفاصيل حريق 20 محلا تجاريا بكوم أمبو فى أسوان (صور)

نظرات من الحسرة والحزن ترتسم على وجوه أصحاب المحال التجارية بشارع الأحذية وسط مدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، حيث التهمت النيران جميع البضائع والمستلزمات الموجودة فى المحال والمخازن الخاصة بهم وحولتها إلى رماد.

تجولت “الدستور” بموقع الحريق للقاء أصحاب المحال وشهود العيان، للحديث حول التهام النيران لعدد كبير من المحال التجارية.

بدأ اندلاع النيران بمحال تجارى داخل شارع الأحذية ثم بعدها بدأ تنتشر إلى المحال المجاورة له نظرًا لأن المسافة بين كل واحد منهم بسيطة جدًا لا تتخطى خطوتين ولم يكن الوضع هكذا فقط بل انها امتدت إلى عمارتين سكنية واحدة منهم مخزن ويتم وضع البضائع فيها.

وقال أحد أصحاب المحال بشارع الأحذية بمدينة كوم أمبو، إنه جاء إلى المحال فى الصباح مثل كل يوم، ولكنه تفاجأ بوجود النيران وأنها بدأت بأحد المحال فى أول الشارع وبعدها تنقلت إلى المحلات المجاورة مما أدى إلى تصاعد النيران بشكل هائل جدًا داخل الشارع بأكمله، وتعدد الخسائر المالية التي صابتهم إثر الحريق.

وأضاف لـ"الدستور" أن تصاعد الأمر فى الحريق نظرًا لأن النيران انتشرت حتى وصلت إلى الأسلاك الكهربائية والتهمت العمارات السكنية الموجودة واحدة منهم يسكن بها أسر، والثانية تستخدم كمخزن للبضائع، قائلاً: “كنا بنحاول نطفي الحريق بس النار كانت كتيرة خالص وعالية ومسكت فى السلك”.

بينما أوضح أحد شهود العيان بمنطقة الحريق الهائل بكوم أمبو، إن النيران التهمت ما يقرب من 20 محلا تجاريا وكشك بالشارع جميعهم أنشطتهم التجارية ما بين بيع الاحذية والملابس، مما أدى إلى وقوع خسائر مالية هائلة، ولم يتبين السبب حتى الآن.

وأضاف لـ"الدستور" أنه رأى النيران من على مسافات بعيدة جدا وكانت هائلة بشكل كبير ولم يتوقع انها تكون داخل الشارع نظرا لكبر حجمها وانتشارها إلا أنه جاء إلى المنطقة للتأكد والاطمئنان على الموجودين بالشارع ولكن كان النيران تخطت جميع المحال، ولم يعرفوا السبب.



جدير بالذكر أنه تلقت وحدة الحماية المدنية بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل بشارع الأحذية الكائن بدائرة المدينة، ولم يتبين سببه حتى الآن، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق.

وتحاول قوات الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو السيطرة على النيران التى انتشرت إثر إندلاع حريق هائل، وتبين أثناء جهود الإطفاء أنها تمكنت من الوصول لعدد من المنازل المجاورة، ولم يتبين سبب الحريق، أو وقوع مصابين من عدمه حتى الآن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب ورائها.

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