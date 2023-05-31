الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تطلقه "ميتا" قريبًا.. تطبيق جديد يهدد مستقبل "تويتر" و"انستجرام"

ميتا
ميتا

أشارت تقارير إلى تراجع أعداد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الفترة الماضية، منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليه في أكتوبر الماضي.

واستعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" دراسة جديدة تشير إلى أن 60% من مستخدمي "تويتر" في الولايات المتحدة قالوا إنهم أخذوا استراحة من المنصة لعدة أسابيع أو أكثر العام الماضي.

 كما قررت شركة ميتا دخول المنافسة بتطبيق جديد خلال الفترة المقبلة، وهو تطبيق خاص بالتدوين، ومن المقرر أن تختبر الشركة المشروع مع عدد من المشاهير والمؤثرين.

وأتاحت "ميتا" بشكل غير معلن هذا الأمر لعدد مختار من المبدعين منذ أشهر، لكن لم يتمكن أي منهم من الوصول إلى الإصدار الكامل من التطبيق.

وقال عابد فواز، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، إن التطبيق يشبه "تويتر" لكن بمميزات أعلى من ناحية الأمان.

وأضاف أن أسباب العزوف عن موقع "تويتر" تتمثل في التحديثات التي تتم باستمرار منذ استحواذ إيلون ماسك عليه، بالإضافة إلى توثيق الحسابات (العلامة الزرقاء) الذي أصبح بمقابل مادي.

ميتا شركة ميتا تويتر تطبيق جديد ​إيلون ماسك القاهرة الإخبارية

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