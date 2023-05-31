فحص طبى للمتقدمين لرياض الأطفال والأول الابتدائى والإعدادى ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، سير الإجراءات والخطوات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمتعلقة بإجراء الكشف الطبي والفحص الشامل للأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول الابتدائي والإعدادي للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأوضح محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بالتيسير على أولياء الأمور وتجنب الزحام، فقد تم التنسيق مع فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، لتحديد بعض المدارس في المدن، لتكون مقراً لإجراء الفحص الطبي الشامل على الأطفال لاستكمال إجراءات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول الابتدائي، والأول الإعدادي، بالتزامن مع فتح باب التقديم الإلكتروني للروضة والابتدائي والذي يستمر حتى 30 يونيو 2023.

وأضاف الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، أنه بالاتفاق مع مسئولى التعليم ، تم تحديد مدرسة بكل إدارة تعليمية وهي مدارس الشهيد مينا عزت لبندر بني سويف الجديدة بنات لإدارة إهناسبا،التعاون للواسطى، الإعدادية بنات بالفشن، الاتحاد الابتدائية بنين ببا، معهد بوش الابتدائي ناصر، الشهيد يحيى جلال بسمسطا، حيث يتم الفحص لأطفال وتلاميذ القرى بالأماكن المخصصة لهم المحددة من خلال فرع هيئة التأمين الصحي، مضيفا أنه ستبدأ أعمال الفحص الطبي الشامل في الفترة من 4 إلى 30 يونيو المقبل لطلاب الروضة والصفين الأول الابتدائي والإعدادي، مع ضرورة تجهيز صورة من شهادة ميلاد مميكنة "رقم قومي" وصورة حديثة للطفل أو الطالب.

وفي سياق آخر، التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، وفداً من شركة تيتان مصر للأسمنت التابعة لمجموعة تيتان العالمية اليونانية.