الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد المشروع التكتيكى "رعد- 33"

رئيس أركان حرب القوات
رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد المشروع التكتيكي رعد

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (رعد- 33)، والذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية، باستخدام الذخيرة الحية، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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وألقى اللواء أركان حرب محمد عزالدين جحوش، قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة، أشار خلالها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنطقة الغربية العسكرية لتنفيذ كل المهام المكلفة بها، مؤكدًا حرص رجال المنطقة على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة، والاستعداد القتالي لحماية الاتجاه الاستراتيجي الغربي للدولة.

وتضمنت المرحلة تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية بمشاركة مختلف الأسلحة أظهرت مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالٍ ومهارات ميدانية، وقدرة على استخدام الأسلحة والمعدات لتنفيذ المهام القتالية والنيرانية، وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها بدقة وكفاءة عالية.

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ونقل الفريق أسامة عسكر، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال المنطقة الغربية العسكرية، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات وزيادة إمكاناتها وقدراتها فى مختلف التخصصات، بما يمكنها من الوفاء بمهامها فى حماية الوطن وصون مقدساته.

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كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في تنفيذ مهامهم، وفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات، مشيدًا بالقرارات المتخذة والأداء المتميز الذى وصلت إليه العناصر المنفذة للمشروع.

حضر تنفيذ المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.

رعد - 33 المنطقة الغربية العسكرية مشروع تكتيكى بجنود بالذخيرة الحية مشروع تكتيكى بجنود بالذخيرة الحية رعد - 33 القوات المسلحة

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