الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أشرف الشيحي: التعليم يهدف إلى بناء الإنسان والارتقاء للمنافسة عالميًا

الدكتور أشرف الشيحي
الدكتور أشرف الشيحي

قال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق وممثل حزب حماة الوطن في الحوار الوطني إن التعليم يهدف إلى بناء الإنسان والارتقاء للمنافسة عالميا  ويكون من شأنه تقديم أهم دعائم البحث العلمي التي تحدث النهضة العلمية.

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية.

وأشار شيحة إلى ضرورة الاهتمام باستراتيجية 1530 ودعم الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على الاستفادة خريجي التعليم الفني البالغ عددهم أكثر مليون وربع مليون، في تخصصات طبية وتكنولوجية، مطالبا بالتوسع في مضاعفة عدد خريجي التعليم الفني في مصر.

وأوضح أن وجود عدد من الوزارات المعنية في المشروع يعد نقطة إيجابية لتطوير المناهج ودعم التعليم التكنولوجي لتوفير للتدريب الفني، مطالبا بتعزيز الابتكار والإبداع والتفكير النقدي.

واختتم أن حزب حماة الوطن يوافق على مشروع القانون، كما يرى أن البحث العلمي يجب أن يكون أكثر وضوحا في المشروع، لافتا إلى أن كلمة التدريب جزء من التعليم، والأمانة العامة تحتاج لعدد أكبر من الخبراء.

الحوار الوطنى خريجي التعليم الفني الوزارات المعنية الدكتور أشرف الشيحي حزب حماة الوطن

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