الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أشرف حاتم يُطالب بإلغاء جميع المجالس العليا للتعليم والاكتفاء بـ"الوطني"

الدكتور أشرف حاتم
الدكتور أشرف حاتم

أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المحال من رئاسة مجلس الوزراء للحوار الوطني، بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، موضحًا أن الهدف من إنشائه وجود استراتيجيات ثابتة للتعليم لا تتغير بتغير الوزراء.

وأضاف "حاتم"، خلال كلمته بجلسة مناقشة قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم بلجنة التعليم فى الحوار الوطني "مع الدكتور محمد غنيم، على عدم وجود تنفيذيين فى تشكيل المجلس، ولكن خبراء لوضع الاستراتيجية، فالتنفيذيين دورهم التنفيذ وليس وضع الاستراتيجيات.

وأشار رئيس صحة النواب، إلى كثر المجالس العليا للتعليم الموجودة في مصر، مضيفًا: لدينا المجلس الاعلي للجامعات الحكومة وللجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية وللفروع الأجنبية والمعاهد والتعليم قبل الجامعي، لافتا إلى أن هذه الاتحادات اتحادات  للمصالح، لأنها تضم عمداء كليات يسمحون لانفسهم بافتتاح كليات

وشدد على ضرورة إلغاء جميع المجالس العليا للتعليم والاكتفاء بالمجلس الوطني الأعلى للتعليم، مطالبا بأن يتبع المجلس الجهاز القومي لتنظيم وتمويل التعليم العالي ويكون برئاسة وزير التعليم العالي، ويكون دوره منح رخص الجامعات ويضع قواعدها ويعترف بالشهادات الخارجية وما يعادالها، موضحا أن التمويل يكون للطالب وليس للمؤسسة.

الدكتور أشرف حاتم لجنة الصحة إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب الحوار الوطنى المجالس العليا

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