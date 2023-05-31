"ماكرو كابيتال" تُقرر تعديل غرض الشركة وإضافة نشاط جديد

اعتمد مجلس إدارة شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، دراسة الجدوى المعدة بشأن أسباب ومبررات تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط جديد.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، إنه تقرر تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط وإنتاج وتعبئة وتغليف وتسجيل الأدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية ونشاط البيع والتسويق الإلكتروني لمنتجات الشركة لنشاط الشركة الحالي.

يشار إلى أن ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، سجلت صافي ربح بلغ 9.44 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 30.67 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية..

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 155.2 مليون جنيه، مقابل 134.91 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة إلى 10.66 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 31.08 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2022.

اقترح مجلس إدارة شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال توزيع جزء من أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.