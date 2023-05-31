الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"بي إنفستمنتس" تقترح توزيعات نقدية ومجانية عن الربع الأول من 2023

البورصة
البورصة

اقترحت شركة بي إنفستمنتس القابضة، إجراء توزيع نقدي عن أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، باجمالي مبلغ 160.02 مليون جنيه، وكذلك توزيعات مجانية.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أن قيمة الكوبون المقترح يبلغ 1 جنيه للسهم أو ما يعادله بالدولار للسهم الواحد من القوائم المالية المستقلة المنتهية في 31 مارس الماضي.

كما اقترحت الشركة تقديم مقترح توزيع أسهم مجانية بواقع 1 سهم لكل 4 أسهم.

وحققت بي إنفستمنتس القابضة، صافي ربح بلغ 463.83 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 22.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 64.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات وصلت إلى 14.81 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 258.14 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 22.75 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2022.

ويشار إلى بي إنفستمنتس القابضة حققت أرباحاً بلغت 1.33 مليار جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بلغت 105.3 مليون جنيه في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ نصيب حقوق مساهمي الشركة الأم من الأرباح خلال العام الماضي نحو 846.19 مليون جنيه، مقابل 105.3 مليون جنيه في عام 2021.

فيما بلغ نصيب الحقوق المسيطرة من أرباح العام الماضي نحو 491.544 مليون جنيه.

وقفزت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 162.67 مليون جنيه في العام السابق له.

وجاء ارتفاع إيرادات الشركة بدعم من أرباح بيع استثمارات بقيمة وصلت إلى 1.37 مليار جنيه.

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