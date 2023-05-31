بعد تعرضها لحادث خطير .. تطورات الحالة الصحية لـ مي سليم

طمأنت الفنانة مي سليم، جمهورها بأن حالتها مستقرة ولم تصب بأي أذى، وذلك بعد تعرضها لحادث سير على الطريق الدائري باتجاه المعادي، حيث اصطدمت سيارتها بـ 3 مركبات أخرى، وأصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث التصادم.

وقالت “سليم” خلال مداخله هاتفية على قناة “DMC”، اليوم الأربعاء، "أنا مش مصدقة اني قعدة وبتكلم دلوقتي خاصة وأن الحادثة كانت كبيرة شوية، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وهم كانوا بينزلوني بالعربية كانوا بيقولوا نزلوها العربية بتدخن، ومكنتش عارفة أنا عايشة ولا دا خيالي".

وتابعت: "كنت رايحة تصوير لفيلم بطولة محمد ثروت وبيومي وأستاذ حجاج، والغلطة مش غلطتنا كانت اللي سايق قدامنا وللأسف كان نام ولا حاجة فدخل كل العربيات اللي وراه في بعض، ولكن الحمد لله".

وشكرت جمهورها وجميع أصدقائها ممن قاموا بالاطمئنان ومتابعة حالتها الصحية بعد الحادث، وعلقت: "ساعات فيه حاجات بتحصل بتعرف غلاوتك عند الناس وأن فيه ناس بتحبك وأنت غالي عندهم وعرفت أد أيه فى ناس بتحبني".