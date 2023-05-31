الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إقبال ملحوظ لمشاركة البراعم بورش تعليم الحرف اليدوية في الإسماعيلية

الغرف التجارية
الغرف التجارية

شهدت ورش تعليم الحرف اليدوية بمعرض أهلا رمضان بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، إقبال ملحوظ من البراعم، خلال الأسبوع الجاري.

وكان المهندس أحمد عثمان، قد أعلن عن إقامة أكبر دورة تدريبية مجانية لتعليم الحرف اليدوية، خلال الإجازة الصيفية لرواد ورائدات الأعمال من الجنسين، بإختلاف أعمارهم السنية، بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال بالغرفة برئاسة جيهان فؤاد.

وقال "عثمان"، إنه تقرر إقامة الدورة التدريبية المجانية التي تضم 10حرف يدوية، خلال هذه الفترة، من منطلق الإستغلال الأمثل للإجازة الصيفية والتشجيع علي الإبتكار والتعلم وفتح أبواب رزق للمتدربين، مشيرا إلى عقد محاضرات نظرية وعلمية في أماكن ثابتة من خلال جداول معلنة علي الصفحات الرسمية للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية والمجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال.

اهلا رمضان إجازة الصيف اسماعيلية اقبال ملحوظ الاجازة الصيفية

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