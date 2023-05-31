الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية تعرض تقريرًا عن الصراع بين كوسوفو وصربيا

الصراع بين كوسوفو
الصراع بين كوسوفو وصربيا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تليفزيونيا عن الصراع بين كوسوفو وصربيا الذي يتجدد بين الحين والآخر.

وهناك توترات لا تهدأ وتصعيد تتنامى معه مخاوف ظهور شبح حرب جديدة في منطقة البلقان، فلا يزال الصراع بين كوسوفو وصربيا يتجدد بين الحين والآخر ليكشف عن خلاف متجذر لم تمحه محاولات التهدئة والوساطة على مدار عقود.

شمال كوسوفو كلمة السر في التوتر الذي تشهده منطقة البلقان منذ أسابيع، فالانتخابات البلدية التي جرت في أبريل الماضي ونتج عنها فوز 4 رؤساء بلديات من عرقية الألبان كانت الشرارة التي أشعلت فتيل غضب الصرب الموالين لبيلجرادن، والذين يشكلون أغلبية في 4 مدن شمال كوسوفو.

مشاهد العنف والمصادمات استمرت على مدار أيام في شمال كوسوفو وبدأت بين الصرب وشرطة العاصمة بريشتينا لتسفر عن وقوع عشرات المصابين من الجانبين، والمشهد تطور مؤخرا مع محاولات الصرب اقتحام مقار البلديات، مما دفع عناصر قوات حفظ السلام التابعة لحلف الناتو والمعروفة باسم K4 للتصدي لهم، الأمر الذي نتجت عنه مصادمات عنيفة مع قوات الحلف.

ومع احتدام المواجهات وإصابة العشرات من أفراد K4، أعلن أمين عام حلف الشمال الأطلسي “الناتو”، إرسال 700 جندي إلي كوسوفو وكتيبة إضافية لتكون في وضعية تأهب، داعيا بيلجرادن وبريشتينا إلى وقف التصعيد.

وبدورها اتهمت الحكومة في بريشتينا جماعات صربية يمينية بالوقوف وراء العنف الذي تشهده عده مناطق في كوسوفو.

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