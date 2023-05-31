الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الجيل": المجلس الأعلى للتعليم أول محاولة جادة لتوحيد سياسات التعليم

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

اعتبر ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن مشروع القانون بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب هو أول محاولة مصرية جادة فى تاريخها تسعى فيها الدولة المصرية الى توحيد سياسات التعليم والتدريب فى كافة مراحل التعليم الجامعى الحكومة والخاص والأجنبي والتعليم قبل الجامعى العام و الفنى، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذلك العمل على النهوض بالبحث العلمي.

وأشاد الشهابي بفكرة إصدار تقرير دوري شامل “أى كتيب” عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب ومن الاخير إلى الرأى العام النخبوى والحزبى والشعبوى يكون بمثابة سجل يتحدث عن انجازاته «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب » ليتابع عمله السلطتين  التنفيذية والبرلمانية.

وأشار رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية «ناجى الشهابى» إلى نص القانون الذى يكلف المجلس بعرض تقرير كل ثلاثة أشهر على السيد الرئيس وهو ما يطمئنا إلى إلى تنفيذ المجلس لكل الأهداف التى من أجلها أنشئ وخاصة وضعه لسياسة موحدة للتعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية طبقا للخطط القومية للتنمية.

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