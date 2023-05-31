الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق: الاحتفاظ بالذهب جزء من سياستنا النقدية

مظهر محمد صالح
مظهر محمد صالح

قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، إن السلطة التنفيذية في العراق تحتفظ بـ 132 طن ذهب، مشددًا على أن الاحتفاظ بالمعدن الثمين جزء من إجراءات السياسة النقدية والاحتفاظ بالاحتياطي النقدي للبلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وأشار “صالح” إلى أن أغلب المشغولات الذهبية تم تسريبها خارج العراق، كوسيلة مقايضة بالاحتياجات الأساسية والضرورية، بالإضافة إلى فقدان جزء من الاحتياطي الذهبي والنقدي بسبب قرارات الحصار.

وأكد “صالح” أن التقديرات الأولية تشير إلى أن متوسط لتدفق الذهب للبلاد، لافتًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد شهدت تطورًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن القيمة السوقية لطن الذهب عيار 24 تزيد على 6 ملايين دولار.

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