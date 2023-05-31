مدبولى: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية.. ونرفض التحركات الإسرائيلية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المباحثات مع نظيره الفلسطيني محمد أشتية تضمنت تعزيز نفاذ السلع المصرية للسوق الفلسطينية، وتم التباحث في مجالات الصحة والتوقيع على بروتوكول فى الزراعة.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي لإعلان نتائج جلسة المباحثات الثنائية مع نظيره الفلسطيني، اليوم، أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية ورفضها التحركات الإسرائيلية.

وأكد أن مصر تجتهد لإعادة تحريك عملية السلام.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل بمطار القاهرة الدولي، مساء أمس الأول، الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى يضم وزراء: الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والأوقاف والشئون الدينية، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والمواصلات، ورئيس سلطة الطاقة.