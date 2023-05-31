ماركا: ريال مدريد يخطط لتجديد عقد دانى سيبايوس

يبدو أن النجم الإسباني داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، بات قريبًا من تجديد عقده رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الإسباني، صاحب الـ26 عامًا، رفقة ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، أي في 30 يونيو المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن داني سيبايوس كان قريبًا من الرحيل عن صفوف ريال مدريد في الصيف، ولكن الآن أصبح قريبًا من تجديد عقده.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن إدارة ريال مدريد تفكر في تغيير رأيها وتجديد عقد داني سيبايوس لمدة ثلاث سنوات، رغم أنه لم يُشارك بشكل منتظم تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الموسم الحالي 2022 /2023.

وغاب سيبايوس عن أول 11 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، وشارك أساسيًا في 18 مباراة فقط من أصل 37 حتى الآن في الدوري الإسباني، ولم يبدأ أي مباراة في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة، نقلًا عن مصادر صحفية، أن سيبايوس تلقى مكالمة من مسئولي ريال مدريد، يوم الإثنين الماضي، أظهروا خلالها تمسكهم بخدمات اللاعب، مع تحسين العرض المقدم، وأنه سيحظى بالثقة والدعم للموسم المقبل.

ونوّهت الصحيفة، أن ريال مدريد قد يكون تراجعا عن موقفه بشأن تجديد عقد سيبايوس؛ بسبب احتمالية رحيل لاعب آخر دون الإفصاح عن هويته.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ريال مدريد بات قريبًا من حسم صفقة التعاقد مع جود بيلينجهام، لاعب وسط بروسيا دورتموند، في الصيف المقبل، لتدعيم مركز وسط الميدان، وقد يلعب سيبايوس بجواره في الموسم الجديد 2023 /2024.

ونجح فريق ريال مدريد في حسم صفقة جود بيلينجهام، بعقد حتى عام 2029، مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت والمتغيرات.

يذكر أن داني سيبايوس قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2017، قادمًا من ريال بيتيس، مقابل 15 مليون يورو.

ولعب داني سيبايوس لمدة موسمين مع ريال مدريد منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، ثم انتقل إلى أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة، ثم عاد مجددًا إلى الميرنجي.