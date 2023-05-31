محافظ الدقهلية: إحالة 61 محضرًا تموينيًا للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

كما قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 61 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر مختار، إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن طلخا وبلقاس ونبروه وشربين والمنصورة، وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 15 محضر نقص وزن، 9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، 3 محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها 12 شيكارة، 18 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 9 محاضر عدم وجود شهادة صحية و1 محضرتبديد حرز و2 محضر عدم وجود سجل مفوض و2 محضر تجميع سلع تموينية و1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى و1 محضر ذبح خارج السلخانة وتم التحفظ 50 كجم لحم بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.