الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

اوائل الشهادة الإعدادية
اوائل الشهادة الإعدادية

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بتعليم الإسكندرية، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 83.9%.

وتنشر "الدستور" أسماء اوائل الإعدادية بالإسكندرية، وعددهم 38 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية خلال العام الدراسي 2022/2023.

أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 

1-خبيبة محمد محمد شعبان
2-جودي محمد سعيد
3-كنزي محمد صبري
4-تامر رمضان صابر
5-ندى ياسر غريب
6-يسر السيد شحاتة
7-حبيبة حميدو محمد 
8-مريم علي عبد المنعم
9-عبد الرحمن جمال عبد المنصف
10-جنى خضر محمد طاهر
11-اياد محمد احمد
12-فريدة خالد محمد 
13-هنا علي محمد
14-جنى علي حسانين
15-بسملة حمدي محمود
16-عمر وليد علي
17-مريم احمد فتحي
18-جنى احمد خميس
19هنا قباري جمعة
20-جودي محمد نبيل
21-عبد الرحمن محمد عادل
22-هنا محمد حسن
23-بسنت اشرف سيد
24ندى صالح عباس
25-يوسف احمد السيد
26-مريم ماجد صبحي
27-تقى ناصر عبد الله
28-احمد محمد احمد
29منة الله محمد
30-ريناد عمرو ابراهيم
31-جمانة محمد كمال 
32-رقية رمضان السيد
33-هنا السيد محمد
34-جنى تامر جابر
35-محمد سعد عبد الجواد
36-معاذ ابراهيم ابراهيم 
37-عمرو صابر احمد
38-رنيم احمد محمد

واعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 83.9 % بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي، وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102817 طالبًا وطالبة.

وبلغ عدد الحضور 100077 طالبًا وطالبة، أما إجمالي عدد الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية 38 طالبًا وطالبة، وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

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