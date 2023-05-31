"القاهرة للإسكان" تتحول للخسائر فى الربع الأول من 2023

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة القاهرة للإسكان والتعمير، عن الربع الأول من 2023، تحولها من الربحية إلى الخسائر على أساس سنوي بضغط تراجع الإيرادات.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم، أنها سجلت خسائر بلغ 7.86 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 25.05 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتسجل 76.79 مليون جنيه بنهاية مارس مقابل 523.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبشأن القوائم المستقلة، حققت الشركة خسائر خلال الفترة بلغت 3.65 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.25 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.