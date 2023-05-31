الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 23 تاجر مخدرات فى حملة أمنية مكبرة

مخدرات
مخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطني- الأمن العام"، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط:

مديرية أمن الإسكندرية

ضُبط 6 أشخاص "لهم معلومات جنائية" وبحوزتهم "كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - عدد من الأقراص المخدرة - كمية من مخدر الأيس (الشابو)- ميزان حساس - مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة – سلاح أبيض".

مديرية أمن مطروح

ضُبط شخصان، لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما ”كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – عدد 1000 قرص مخدر لعقار "كبتاجون" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول".

مديرية أمن القليوبية

ضُبط 4 أشخاص، بحوزتهم "كمية من مخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرامات - مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة – 2 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس".

مديرية أمن البحيرة

ضُبط شخصان "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما "كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول".

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوة، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض".

مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول".

مديرية أمن الغربية

 ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول".

مديرية أمن بنى سويف

ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة الفشن، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول".

مديرية أمن سوهاج

ضبط شخصان "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 1 كيلو جرام –2 سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول".

فى مجال ضبط قضايا الاتجار غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعى:

ضبط شخصين وبحوزتهما "كمية من مخدر الآيس (الشابو) – فرد خرطوش ، عدد من الطلقات من ذات العيار - مبلغ مالى –2 هاتف محمول – سلاح أبيض".

منطقة السحر والجمال

ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى- هاتف محمول"، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات الاتجار في المواد المخدرة

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