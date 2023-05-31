ضبط 23 تاجر مخدرات فى حملة أمنية مكبرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطني- الأمن العام"، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط:

مديرية أمن الإسكندرية

ضُبط 6 أشخاص "لهم معلومات جنائية" وبحوزتهم "كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - عدد من الأقراص المخدرة - كمية من مخدر الأيس (الشابو)- ميزان حساس - مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة – سلاح أبيض".

مديرية أمن مطروح

ضُبط شخصان، لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما ”كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – عدد 1000 قرص مخدر لعقار "كبتاجون" - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول".

مديرية أمن القليوبية

ضُبط 4 أشخاص، بحوزتهم "كمية من مخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرامات - مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة – 2 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس".

مديرية أمن البحيرة

ضُبط شخصان "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما "كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول".

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوة، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض".

مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول".

مديرية أمن الغربية

ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول".

مديرية أمن بنى سويف

ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة الفشن، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول".

مديرية أمن سوهاج

ضبط شخصان "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 1 كيلو جرام –2 سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول".

فى مجال ضبط قضايا الاتجار غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعى:

ضبط شخصين وبحوزتهما "كمية من مخدر الآيس (الشابو) – فرد خرطوش ، عدد من الطلقات من ذات العيار - مبلغ مالى –2 هاتف محمول – سلاح أبيض".

منطقة السحر والجمال

ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى- هاتف محمول"، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.