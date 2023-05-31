الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

عبدالله نورالدين عن فوزه بجائزة الدولة التشجيعية: يعكس الاهتمام بالكوادر الشابة

الدكتور عبدالله نور
الدكتور عبدالله نور الدين

أعرب الدكتور عبدالله نورالدين، المحامي والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم القانونية والاقتصادية، عن سعادته بالفوز بالجائزة، معلقا: «شيء عظيم جدا بالنسبة لي وهذا التكريم يعبر وينم عن الاهتمام الذي توليه الدولة للكوادر الشابة».

وقال نور الدين في تصريحات خاصة لـ"الدستور": «أتوجه بخالص الشكر لللرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزيرة الثقافة»، مؤكدًا أن الرئيس دائم الاهتمام والرعاية للشباب المجتهد الذي يحاول التطوير من امكانياته ومن الأوضاع العلمية والثقافية بشكل عام في الدولة.

وأضاف أن الكتاب الذي قدمه وحصل على الجائزة بسببه جاء بعنوان "الحق فى العلم والثقافة: الاستثناءات الواردة على حق المؤلف إحدى الآليات المعززة".

وأوضح: «تناول الكتاب موضوع الحق في العلم والثقافة وكيفية استغلال الاستثناءات الواردة على حق المؤلف في تعزيز سُبل التزود منها لجميع أفراد المجتمع».

وكشف نورالدين: مهدت لذلك بعرض لمحات من تاريخ حقوق المؤلف عبر العصور، واستعرضت السياسة التشريعية التي تبناها المشرع المصري في صياغته للقوانين الخاصة بحقوق المؤلف"، مشيرًا إلى الفلسفة التي اعتنقها المشرع في تقرير الاستثناءات.

وسلط خلال كتابه الضوء على حقوق أصحاب الهمم في تحصيل العلم والثقافة، من خلال الاستثناء الذي استحدثته معاهدة مراكش (استثناء النسخة مُيسرة النفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات) ودورها المهم في كفالة الحق في العلم والثقافة للأشخاص المستفيدين.

وحاول طرح عدة حلول لتوفير الآليات التي تمكن المؤسسات المعنية من توفير وسائل التزود من سُبل العلم والثقافة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز.

الدكتور عبدالله نور الدين الدولة التشجيعية وزير الثقافة جائزة الدولة التشجيعية ذوي الإعاقة

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