الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك يترأس ختام الشهر المريمي بشبرا

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، احتفال ختام الشهر المريمي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بشبرا.

جاء ذلك بمشاركة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة، والأب دانيال حنا، راعي كنيسة القديس مار مرقس الرسول، بالعبور، حيث ترأس الأنبا باخوم صلاتي المسبحة الوردية، والقداس الإلهي.

وتحدث في كلمة العظة حول "القديسة مريم وثمار الروح القدس: الأمانة". وأشار الأب المطران إلى أمانة العذراء طوال حياتها. وهذه ثمرة من ثمار الروح، لذا نحن ننتظر الروح القدس، لكي يحل علينا، ويمنحنا هذه النعمة.

وفي الختام، أقيم تطواف احتفالي، بتمثال، وأيقونة القديسة مريم العذراء.

هذا وذكرت صفحة جمعية كاريتاس مصر، أنه في إطار نشر رسائل منهج مشروع "وعي للتنمية المجتمعية"، بوزارة التضامن الإجتماعي، الذي تنفذه جمعية كاريتاس مصر، بتمويل من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بوزارة التضامن الاجتماعي، وفي إطار حملة "الخلفة مسؤولية"، التي أطلقتها الوزارة، تم تنظيم ندوتين توعويتين جديدتين.

استهدفت الندوة الأولى السيدات، بقرية المريس، محافظة الأقصر، فيما استهدفت الندوة الثانية الرجال، والقيادات المحلية، بقرية دندرة، محافظة قنا.

أدار الندوتين الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزارة التضامن الإجتماعي لبرنامج وعي، ومدير قطاع التربية الأساسية بجمعية كاريتاس مصر.

حضر أيضًا السيد أيمن تواضروس، مدير مكتب كاريتاس مصر، بقنا، والأقصر، وأسوان، حيث دارت المناقشات خلال الندوتين حول الموضوعات التالية: مفهوم الخلفة مسؤولية، التربية الأسرية الإيجابية، تنمية الطفولة المبكرة،
تكافؤ الفرص التعليمية، اتنين كفاية، بالإضافة إلى مكافحة زواج الأطفال.

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