ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال استقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة البساتين، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "التوك توك" المشار إليها، وبحوزتهما 2 هاتف محمول "مجهولي المصدر".

وبمواجهتهما أقرا بأن الهاتفين حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة، واعترفا بارتكاب عدد 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عملائهما "سيئى النية" "3 أشخاص، مقيمين بالقاهرة" أمكن ضبطهم وبحوزتهم الهواتف المستولى عليها وأقرا بعلمهما بكونهما من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.