"عاطف" و"ابن الناظر".. أبرز أدوار يونس شلبي في مشواره الفني

تحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد الفنان يونس شلبي، الذي رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2007، تاركًا لنا تاريخ هائل من الأفلام والأعمال الفنية التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور.

كانت بداية الفنان يونس شلبي، ابن محافظة المنصورة في مسرحية "القاهرة في ألف عام"، ثم شارك في مسرحية "مدرسة المشاغبين" في عام 1971 والتي تُعد أبرز أعماله حيث حقق خلالها نجاحًا كبيرًا لينال إعجاب الجماهير بعد تقديمه شخصية "ابن الناظر" ليصبح أيقونة كبيرة في عالم الكوميديا، كما شارك في مسرحية "العيال كبرت" وقدّم شخصية "عاطف" التي تعد أهم أدواره الكوميدية طوال مسيرته.

وبدأت تتوالى العديد من الأعمال الفنية خاصة المسرحية لأنه استطاع خطف الأنظار وجذب الجمهور ليقدم بعدها (فيلم "بمبة كشر" وبعدها وصلت أفلامه إلى 70 فيلمًا منها: إحنا بتوع الأتوبيس، شفيقة ومتولي، مخيمر دايما جاهز، ريا وسكينة، العسكري شبراوي، رجل في سجن النساء، نعيمة فاكهة محرمة، المخبر، عليش دخل الجيش، الشاويش حسن، محطة الأنس).

بوجي وطمطم

لم يكتف يونس شلبي، بإعجاب الكبار فقط بل دخل قلوب الأطفال من خلال مسلسله الشهير “بوجي وطمطم” والذي كان يُعرَض في ثمانيات القرن العشرين، عام 1983 وتوالت الأجزاء بعد ذلك إلى حوالي 18 جزءًا.

كان مسلسل "بوجي وطمطم" من تأليف وإخراج الراحل رحمي، كان له تأثير كبير في ثقافة الطفل المصري والعربي وقد حاز المسلسل علي متابعة الصغار والكبار خلال شهر رمضان الكريم.

أعماله الدرامية

في نهاية السبعينيات، شارك يونس شلبي، الفنان فؤاد المهندس، في بطولة المسلسل الكوميدي "عيون"، الذي ظل الأهم في مشواره الفني فى الدراما التلفزيونية، رغم مشاركته في أكثر من 20 مسلسلًا منها: "الستات ما يعملوش كده"، و"أنا اللى أستاهل".