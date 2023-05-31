الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو "أمناء الحوار الوطني": قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة يتطلب سرعة تنفيذ الحكومة

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو مجلس امناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 29 لسنة2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي نشر في الجريدة الرسمية، والذى وافق عليه مجلس النواب يتطلب من الحكومة الإسراع في تنفيذه وتطبيقه بكل حسم وقوة للقضاء على مختلف المشكلات والمخاطر والأزمات التى تسببت فيها الحيوانات الخطرة والكلاب.

وقال عبد القوي، فى بيان له أصدره اليوم، إن هذا التشريع يعتبر واحداً من أهم التشريعات التى حظيت باهتمام كبير من مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجهاً التحية والتقدير للمهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الجهود الكبيرة التى بذلها فى إعداد هذا التشريع الذى تقدم به بالبرلمان.

ووجه الدكتور طلعت عبد القوى، التحية والتقدير لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي ولجميع قيادات واعضاء المجلس فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين على حرصهم فى ممارسة دورهم التشريعى بكل احترافية ومهنية، مشيراً إلى أن كان نائباً بالبرلمانات السابقة ولكن كانت غالبية التشريعات تأتى الى البرلمان من الحكومة، ولكن البرلمان الحالى برئاسة المستشار الجليل الدكتور حنفى جبالى نجح بكل كفاءة ومهنية فى ممارسة دوره التشريعى وحرص غالبية اعضاء المجلس على التقدم بمشروعات قوانين للمجلس.

الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الإدارة المحلية بمجلس النواب الحوار الوطنى الدكتور طلعت عبد القوى الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حيازة الحيوانات الخطرة

الأكثر قراءة

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

النشرة المرورية اليوم الأربعاء.. كثافات متحركة بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

حبس 3 متهمين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا على ذمة التحقيقات

توقيع اتفاقية منحة ألمانية لدعم الحكومة الإلكترونية والابتكار بقيمة 8 ملايين يورو

متحدث "الصحة" يكشف برنامج الاشتراطات الصحية للمنتفعين من برنامجى "تكافل وكرامة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)