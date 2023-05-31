مشروعات مبتكرة ضمن برنامج تسريع تمويل المناخ بمصر بالتعاون مع بريطانيا

أقام برنامج تسريع تمويل المناخ في مصر – بتمويل من حكومة المملكة المتحدة – حفل تخرج لمجموعة المشاريع التي أكملت دورة البرنامج بنجاح.

وسمح الحفل الذي استضافته السفارة البريطانية، للمشاريع بتقديم مقترحاتها للمستثمرين المصريين والدوليين ثم تلقي المشورة والتعليقات حول كيفية تعزيز مقترحاتهم بشكل أكبر وفقًا لبيان صادر عن السفارة البريطانية بالقاهرة.

ووفقًا للبيان، فقد مكّن الحدث الممولين من الحصول على رؤية تفصيلية لبعض المشاريع عالية الجودة التي تساعد في معالجة الأزمة المناخية في مصر، أملا في أن تؤدي الاتصالات التي تم تشكيلها في هذا الحفل في نهاية المطاف إلى الاستثمار في مشاريع برنامج تسريع تمويل المناخ.

وقال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي: "سعدت بمقابلة أصحاب مشاريع برنامج تسريع تمويل المناخ في نهاية رحلتهم وسماع كيف ساعدهم البرنامج الممول من المملكة المتحدة في تطوير عروضهم واقترابهم من الحصول على الاستثمار اللازم"، مضيفًا: "كل مشروع لديه القدرة على إفادة المجتمعات في جميع أنحاء مصر ودعم رحلة التحول الأخضر في مصر".

وتلقت مشاريع برنامج تسريع تمويل المناخ أشهر من الدعم المصمم خصيصا، بما في ذلك مناقشات تقييم الاحتياجات الفردية والتحليل من منظور مالي وتقني ومن منظور المساواة بين الجنسين، ومنظور الإدماج الاجتماعي لضمان أنها في أفضل وضع لجذب الاستثمار.

كما شاركت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، الحضور، بمداخلة بالفيديو وقالت: "نحتفل اليوم بالمشاريع الأولى المختارة في قطاعات الزراعة والاقتصاد والنفايات والتصنيع، والتي استفادت من المساعدة الفنية، بالإضافة إلى بناء القدرات التي قدمها مستشارو برنامج تسريع تمويل المناخ الدوليون والمحليون".

وأضافت: "إنني أتطلع إلى رؤية اختيار المزيد من المشاريع في هذا الإطار؛ لأنني على ثقة من أنه من خلال التعاون المستمر بين مصر والمملكة المتحدة وبنوك التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف، وكذلك البنوك العامة والخاصة والقطاع الخاص، يمكننا أن نخطو خطوات واسعة في أهدافنا المشتركة على جدول أعمال المناخ العالمي".

ويعد برنامج تسريع تمويل المناخ جزءًا من جهود حكومة المملكة المتحدة لدعم مصر في تحولها الأخضر، وتلبية الأولويات المنصوص عليها في مساهمتها المحددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس، ولمساعدة التمويل الأخضر ومشهد تمويل المناخ في مصر.

يذكر أن برنامج تسريع تمويل المناخ هو برنامج مساعدة فنية بقيمة 11.8 مليون جنيه استرليني ممول من التمويل الدولي للمناخ، من خلال وزارة أمن الطاقة والانبعاثات الصفرية التابعة لحكومة المملكة المتحدة.

ويتم تنفيذ برنامج تسريع تمويل المناخ في تسعة بلدان (كولومبيا ومصر والمكسيك ونيجيريا وباكستان وبيرو وجنوب إفريقيا وفيتنام وتركيا) ويعمل على تطوير خط تمويل مستدام لمشاريع منخفضة الكربون قابلة للتمويل في كل بلد، ويعد البرنامج جزءًا من جهود المملكة المتحدة لدعم العمل المناخي.