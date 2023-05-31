"ناسا" تكشف عن صورة لنهر جليدي على شكل قلب في كوكب بلوتو

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن صورة لنهر جليدي على شكل قلب في كوكب بلوتو، حيث أثارت اللقطة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واستعرض قناة "القاهرة الإخبارية" لقطة ناسا عن هذا الاكتشاف المثير في هذا الكون الشاسع، حيث نشرت "ناسا" صورة لنهر جليدي يظهر على شكل قلب في كوكب بلوتو الذي يتميز بالجبال والمنحدرات والوديان والحفر والسهول، حيث اعتقد البعض أنها كونت من جليد الميثان والنيتروجين.

وحازت لقطة النهر على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا تزال هناك مناطق مجهولة في الكون ننتظر استكشافها من أجل مزيد من الدهشة.