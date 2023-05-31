الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

7 مصابين بتصادم ربع نقل وتوك توك فى أسوان

اسعاف
اسعاف

أصيب 7 أشخاص، صباح اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع توك توك، عند قرية سلوا التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان. 

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل مع توك توك، عند قرية سلوا التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص. 

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

إصابة 7 أشخاص حادث تصادم كوم امبو سلوا تصادم توكتوك وسيارة ربع نقل

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