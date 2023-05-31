الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمد سليم شوشة عن فوزه بالتشجيعية: الجائزة تمنح الثقة والجدارة والاعتراف

محمد سليم شوشة
محمد سليم شوشة

فاز الدكتور محمد سليم شوشة بجائزة الدولة التشجيعية فرع الدراسات الأدبية واللغوية عن كتابه "الصورة والعلامة.. أثر التحولات الثقافية في الرواية العربية المعاصرة".

وقال الدكتور محمد سليم شوشة: “التكريم مهم ربما لأنه يمنح الثقة والجدارة والاعتراف وبخاصة التكريم الذي يأتي من مصر لأن جوائز مصر تتأسس على قيم الإنسانية والخير والجمال”.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": “أتمنى أن يكون ذلك تشجيعا حقيقيا على استكمال تطوير مشروعي النقدي وتشجيع على المغايرة للسائد من الكتابات التقليدية، فيكون ذلك تحفيزا على البحث عن كل جديد والاطلاع بدأب وإرادة على النظريات النقدية الأحدث، ومحاولة توطينها في تربة الثقافة العربية عبر التكريس لها تطبيقيا وعبر التجريب والجمع بين الجموح التنظيري والانضباط المنهجي والجوانب العملية التطبيقية في النقد، وأريد أن أوسع دائرة رؤيتي وأدواتي النقدية في المساحة البينية التي تجمع الأدب بما هو أنثروبولوجي وما هو تاريخي وهو أسطوري”.

وتابع: “وأيضًا البحث عن انعكاس عمليات ما وراء الإنشاء الأدبي وعمليات تكوين الخطاب الإبداعي إلى أنساق الوعي الجمعي وحفريات المعرفة وكل ما هو فاعل بخفاء أو بشكل غير مباشر في العملية الإبداعية”.

غلاف الكتاب
الدكتور محمد سليم شوشة محمد سليم شوشة جائزة الدولة التشجيعية فرع الدراسات الأدبية واللغوية الصورة والعلامة التحولات الثقافية الرواية العربية المعاصرة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

شكوى على الفيس بوك.. الأمن يداهم أوكار تجار المخدرات بدمياط

سى إن إن: أزمة تكلفة المعيشة تتفاقم فى بريطانيا وتبدو مستعصية

أوقاف مطروح تواصل تنفيذ أسبوعها الثقافى بمسجد السنترال

رابط وموعد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2023 فى القاهرة

يونهاب: كوريا الشمالية تطلق صاروخا فضائي واليابان تصدر تحذيرا لسكان جزيرة أوكيناوا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)