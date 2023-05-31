محمد سليم شوشة عن فوزه بالتشجيعية: الجائزة تمنح الثقة والجدارة والاعتراف

فاز الدكتور محمد سليم شوشة بجائزة الدولة التشجيعية فرع الدراسات الأدبية واللغوية عن كتابه "الصورة والعلامة.. أثر التحولات الثقافية في الرواية العربية المعاصرة".

وقال الدكتور محمد سليم شوشة: “التكريم مهم ربما لأنه يمنح الثقة والجدارة والاعتراف وبخاصة التكريم الذي يأتي من مصر لأن جوائز مصر تتأسس على قيم الإنسانية والخير والجمال”.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": “أتمنى أن يكون ذلك تشجيعا حقيقيا على استكمال تطوير مشروعي النقدي وتشجيع على المغايرة للسائد من الكتابات التقليدية، فيكون ذلك تحفيزا على البحث عن كل جديد والاطلاع بدأب وإرادة على النظريات النقدية الأحدث، ومحاولة توطينها في تربة الثقافة العربية عبر التكريس لها تطبيقيا وعبر التجريب والجمع بين الجموح التنظيري والانضباط المنهجي والجوانب العملية التطبيقية في النقد، وأريد أن أوسع دائرة رؤيتي وأدواتي النقدية في المساحة البينية التي تجمع الأدب بما هو أنثروبولوجي وما هو تاريخي وهو أسطوري”.

وتابع: “وأيضًا البحث عن انعكاس عمليات ما وراء الإنشاء الأدبي وعمليات تكوين الخطاب الإبداعي إلى أنساق الوعي الجمعي وحفريات المعرفة وكل ما هو فاعل بخفاء أو بشكل غير مباشر في العملية الإبداعية”.