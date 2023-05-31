ضياء رشوان: عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ مرتبط بالنظام الانتخابى

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الدستور ينص على حد أدنى لأعضاء كل من المجلسين النواب والشيوخ، ولا ينص على عدد، لافتًا إلى أن الدستور في مجلس النواب ينص على أن عدد أعضاء مجلس النواب لا يقل عن 450 عضوا، ويترك للمشرع العدد الذي يصل إليه، كما أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، ويترك للمشرع العدد الذي يصل إليه أيضًا.

وأضاف ضياء رشوان، خلال لقاءه ببرنامج “حديث الأخبار”، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر فضائية Extra news، أن أهمية العدد تتمثل في ارتباطه بالنظام الانتخابي، بمعنى أنه في حالة وجود نظام القائمة المغلقة، أو المطلقة على مستوى الجمهورية، فإن ذلك يتطلب عدد معين، بالإضافة إلى وجود حصة المرأة لابد من مراعاتها ضمن العدد، كما يوجد حصص أخرى اختيارية، مؤكدًا أن عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مرتبط بالنظام الانتخابي.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، أن الدستور نص على تفرغ أعضاء البرلمان بغرفتيه، لافتاً إلى أن قضية تفرغ أعضاء مجلس النواب والشيوخ تصب في صالح المواطنين.