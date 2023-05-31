خبراء يحذرون من خطر انقراض البشرية بسبب الذكاء الاصطناعى

حذر العشرات من كبار خبراء الذكاء الاصطناعي في بيان مشترك، من مخاطر طويلة المدى لهذه التقنية الحديثة على البشرية قد تؤدي لإبادتها، مؤكدين أن خطر انقراض البشرية يزداد بسبب الذكاء الاصطناعي، وذلك بجانب المخاطر المجتمعية الأخرى مثل الأوبئة والحرب النووية، وفقا موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

ويسلط التقرير الضوء على مخاوف واسعة النطاق بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي غير الخاضع للرقابة، مشيرا إلى أن المجتمع لا يزال بعيدًا عن تطوير نوع الذكاء الاصطناعي العام الذي يعد مادة للخيال العلمي، إذ أن كل ما تقوم به روبوتات المحادثة المتطورة هو إعادة إنتاج أنماط تستند إلى بيانات تم تغذيتها بها، قبل أن تتزايد الدعوات بشأن ضرورة سن قوانين منظمة لهذه الصناعة.

ويأتي هذا التحذير بعد النجاح الكبير الذي حققته برنامج الدردشة الآلية شات جي بي تي التابع لشركة أوبن آي ، والذي ساعد في زيادة سباق التسلح في صناعة التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي، ما أثار قلق عدد متزايد من المشرعين والمطلعين على التكنولوجيا بشأن إمكانية قيام مجموعة جديدة من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بنشر معلومات مضللة واستبدال العديد من المهن والوظائف.

ويعتقد العديد من الخبراء الآخرين أن المخاوف من القضاء على الذكاء الاصطناعي للبشرية غير واقعية وتشتيت الانتباه عن قضايا مثل التحيز في الأنظمة التي تمثل بالفعل مشكلة.