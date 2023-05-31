الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خبراء يحذرون من خطر انقراض البشرية بسبب الذكاء الاصطناعى

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

حذر العشرات من كبار خبراء الذكاء الاصطناعي في بيان مشترك، من مخاطر طويلة المدى لهذه التقنية الحديثة على البشرية قد تؤدي لإبادتها، مؤكدين أن خطر انقراض البشرية يزداد بسبب الذكاء الاصطناعي، وذلك بجانب المخاطر المجتمعية الأخرى مثل الأوبئة والحرب النووية، وفقا موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

ويسلط التقرير الضوء على مخاوف واسعة النطاق بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي غير الخاضع للرقابة، مشيرا إلى أن المجتمع لا يزال بعيدًا عن تطوير نوع الذكاء الاصطناعي العام الذي يعد مادة للخيال العلمي، إذ أن كل ما تقوم به روبوتات المحادثة المتطورة هو إعادة إنتاج أنماط تستند إلى بيانات تم تغذيتها بها، قبل أن تتزايد الدعوات بشأن ضرورة سن قوانين منظمة لهذه الصناعة.

ويأتي هذا التحذير بعد النجاح الكبير الذي حققته برنامج الدردشة الآلية شات جي بي تي التابع لشركة أوبن آي ، والذي ساعد في زيادة سباق التسلح في صناعة التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي، ما أثار قلق عدد متزايد من المشرعين  والمطلعين على التكنولوجيا بشأن إمكانية قيام مجموعة جديدة من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بنشر معلومات مضللة واستبدال العديد من المهن والوظائف.

ويعتقد العديد من الخبراء الآخرين أن المخاوف من القضاء على الذكاء الاصطناعي للبشرية غير واقعية وتشتيت الانتباه عن قضايا مثل التحيز في الأنظمة التي تمثل بالفعل مشكلة.

الإذاعة البريطانية التكنولوجيا المتطورة الحرب النووية الذكاء الاصطناعي النووية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

"منعوني أصلي".. تفاصيل أزمة طالبة مع كافيه بالمعادي بسبب صلاة العصر

مدير عام ثقافة الغربية "للدستور": مصر تمتلك كافة المقومات التى تجعلها دولة قوية

فلسطين تطالب الجنائية الدولية بمحاكمة المتورطين فى جرائم الاستيطان

جامعة طنطا تحصد المركز الأول بالعرض المسرحى المنفى بمهرجان إبداع

عضو مجلس إدارة الزمالك يزف بشرى سارة لجماهير الأبيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)