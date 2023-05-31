ضياء رشوان: الدستورية هى أساس أى اقتراح تشريعى

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مسألة القائمة النسبية أو المطلقة أو الفردي، لا يوجد لدي أدنى شك بأنه موضوع خلافي وسيظل كذلك، لافتًا إلى أن الوصول فيه إلى حل وسط هو أمر صعب، معقبًا: "دورنا ألا نأخذ بالعدد، ولو كنا نأخذ بالعدد كنا أخذنا بالتصويت، حيث نستبعد في لائحة مجلس أمناء الحوار الوطني آلية التصويت، خوفًا وتجنبًا للقول بأننا مجلس نيابي، ونحن لسنا مجلس نيابي وإنما حالة توافق وتفاهم".

وأضاف ضياء رشوان خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر فضائية Extra news، أن حالة التوافق هي المقصد الأعظم، لافتًاً إلى أن هذ ا لن يتحقق إطلاقًا في كل قضية، وإلا كنا أصبحنا جميعنا واحد، والحوار لا يتم مع النفس، معقبًا: "اللي بيكلم نفسه مجنون، وإللي بيكلم الآخرين ده عاقل".

وأشار إلى أن المهم قبل حالة الاتفاق هو حالة التفاهم، أن نفهم بعضنا ونقدر بعضنا ونعذر بعضنا بعضًا فيما يقال، حتى لو اختلف مع رأيي، وبالتالي فإن هناك عددًا من القضايا لن يكون بها رأي واحد، كما أن هناك قضايا عليها توافق، مؤكدًا أن مقترحات الحوار الوطني التي سترفع لرئيس الجمهورية لا بد أن تتوافق مع الدستور، حيث أن الدستورية هي أساس أي اقتراح تشريعي.