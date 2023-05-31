الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مُستوطنون يُهاجمون سيارات ومنازل الفلسطينيين شمال الضفة الغربية

مُستوطنون
مُستوطنون

هاجم مُستوطنون إسرائيليون، سيارات ومنازل فلسطينيين في محافظتي "جنين" و"نابلس" الواقعتين في شمال الضفة الغربية، وهما المحافظتان الفلسطينيتان الأكثر اضطرابًا، نظرًا للاقتحامات المتكررة، والتي تتم بشكل شبه يومي، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.


وقال سكان في "جنين" إن مستوطنين، هاجموا السيارات والمنازل في بلدة "يعبد"، جنوب جنين، وقطعوا الشارع الرئيسي، الذي يربط "جنين" بمحافظة "طولكرم".

 

وأضافوا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفرت الحماية للمستوطنين الذين رددوا هتافات وشعارات داعية لقتل العرب.


وفي "نابلس"، تسلل مُستوطنون من موقع بؤرة "حومش" التي عادوا إليها بقرار من الاحتلال، إلى منازل الفلسطينيين في بلدة "برقة"، وهاجموها، كما هاجموا السيارات بالحجارة ما أدى إلى تضرر عدد منها. 

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