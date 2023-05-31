إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة وتروسيكل، مما أدى إلى سقوطهما بمصرف مياه بالطريق الزراعى بجوار كوبرى دسونس التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوحمص يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة وتروسيكل، مما أدى إلى سقوطهما بمصرف مياه بالطريق الزراعى بجوار كوبرى دسونس التابعة لدائرة المركز، مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من: "وردة م ا" ٢٤ سنة مقيم بناحية طنطا بمحافظة الغربية، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، و"عزيزه ع ص" ٥٢ سنة مصابة باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات، و"محمد أ ال" ٢٤ سنة مقيم بناحية مدينة طنطا، مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، و"بدور م ا " ١٤ سنة مقيم بناحية طنطا، في غيبوبة تامة وكسور متعددة بالجسم، و"مالك ي ال" ٤سنوات اشتباه مابعد الارتجاج، و"محمد ي ال" ١٠سنوات طنطا مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"عيسوى ي ال" ٩سنوات مقيم طنطا كدمات وسحجات متعدده بالجسم، و"إبراهيم ي ع “٨ سنوات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و”دنيا م ا" ٢٨ سنة مقيم" بمدينة طنطا مصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج.

وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة داخل مستشفى دمنهور التعليمى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.