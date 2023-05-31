الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس قائد سيارة متهم بدهس طبيب وابنته فى مدينة نصر

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، حبس قائد سيارة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس طبيب وابنته ما تسبب في وفاتهما وتحطم سيارتين ومحل تجاري.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تلقت بلاغاً بمصرع مواطن ونجلته أسفل منزلهما بمساكن شيراتون المطار اثر حادث مروع.

علي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ وتبين مصرع طبيب ونجلته بعد ان دهستهما سيارة كانت تسير بسرعه كبيرة لتحطم سيارتين ملاكي ومحل تجاري .

تم ضبط قائد السيارة وتحرير محضر بالحادث وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث وباشرت التحقيقات مع السائق.

مدينة نصر حبس قائد سيارة دهس طبيب سيارتين

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