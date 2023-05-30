الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار "الصحة العالمية" لشؤون سلامة الدواء يكشف تفاصيل طرح أول دواء لعلاج الزهايمر

الزهايمر
الزهايمر

أوضح الدكتور أشرف الفقي، مستشار منظمة الصحة العالمية لشؤون سلامة الدواء، تفاصيل طرح أول دواء لعلاج الزهايمر، قائلًا: "إن الموافقات السريعة التي تصدرها هيئة سلامة الدواء الأمريكية يكون لها أكثر من سبب، حيث أثبتت التجارب السريرية على المرضى تجربة هذا الدواء كعلاج جديد، كما أن هذا الدواء كان جاهزا في السابق لعلاج الاكتئاب وانفصام الشخصية". 

وأضاف الفقي، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc، أن العلاج المستجد الذي يضيفه هذا العلاج إلى مرضى الزهايمر، هو علاج حدة الانفعالات، وهي من الأعراض المهمة جدًا لمرضى الزهايمر.

وأوضح أن الزهايمر من أهم الأمراض العصبية التي تصيب كبار السن، لافتًا إلى أن من أهم أعراضه الفقدان التدريجي للذاكرة، لكن لا تقتصر أعراض الزهايمر على فقدان الذاكرة فقط، لكن نتيجة لضمور بعض الأعصاب الصادرة من المخ والنخاع الشوكي، والتي من الممكن أن تؤدي إلى أمراض عصبية أخرى؛ منها في بعض الأحيان، حدة الانفعالات، الاكتئاب، وبعض أعراض الصرع. 

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

مؤشرات شبه نهائية .. رفض سحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوى

مواطن بالدقهلية: مواجهة ارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل أبرز مطالبنا من الحوار الوطنى

"متوفاة و35 مصابًا".. النيابة تباشر التحقيقات فى حريق مبنى خدمات بـ 15 مايو

ضياء رشوان يكشف تفاصيل جلسة مناقشة مشروع قانون المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب غدًا

تبدأ بعد غد.. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

إبراهيم داود

ماذا يعنى فوز الأهلى على الوداد؟

وائل لطفي

الفنان و«الآلاتى»

ماجد حبته

لـ«الكرم التقليدى» حدود

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)