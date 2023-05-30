مستشار "الصحة العالمية" لشؤون سلامة الدواء يكشف تفاصيل طرح أول دواء لعلاج الزهايمر

أوضح الدكتور أشرف الفقي، مستشار منظمة الصحة العالمية لشؤون سلامة الدواء، تفاصيل طرح أول دواء لعلاج الزهايمر، قائلًا: "إن الموافقات السريعة التي تصدرها هيئة سلامة الدواء الأمريكية يكون لها أكثر من سبب، حيث أثبتت التجارب السريرية على المرضى تجربة هذا الدواء كعلاج جديد، كما أن هذا الدواء كان جاهزا في السابق لعلاج الاكتئاب وانفصام الشخصية".

وأضاف الفقي، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر فضائية dmc، أن العلاج المستجد الذي يضيفه هذا العلاج إلى مرضى الزهايمر، هو علاج حدة الانفعالات، وهي من الأعراض المهمة جدًا لمرضى الزهايمر.

وأوضح أن الزهايمر من أهم الأمراض العصبية التي تصيب كبار السن، لافتًا إلى أن من أهم أعراضه الفقدان التدريجي للذاكرة، لكن لا تقتصر أعراض الزهايمر على فقدان الذاكرة فقط، لكن نتيجة لضمور بعض الأعصاب الصادرة من المخ والنخاع الشوكي، والتي من الممكن أن تؤدي إلى أمراض عصبية أخرى؛ منها في بعض الأحيان، حدة الانفعالات، الاكتئاب، وبعض أعراض الصرع.