انزلاق نحو الانكماش.. هل تواجه الصين أزمة اقتصادية حادة خلال الفترة المقبلة؟

كشف تقرير لصحيفة "آسيا تايمز" الصينية، عن تفاصيل حالة الانكماش التي تُهدد بمطاردة الانتعاش الاقتصادي في الصين، حيث لا تزال الصين على "حدود" الانكماش، ولكن بمجرد أن يثبت اتجاه السعر المتراجع، يظهر التاريخ أنه من الصعب احتواؤه وعكس اتجاهه.

ويقاوم البنك المركزي الصيني بانتظام، مخاوف السوق من تعرض أكبر اقتصاديات آسيا للانكماش.

وفي أبريل الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.1٪ فقط على أساس سنوي، مما وضع الاقتصاد على حافة المنطقة السلبية ولكن ليس في عمق المشكلة بعد.

وتابع التقرير أنه ربما تشهد الصين في الوقت الحالي، تضخمًا بدلًا من اتجاه طويل الأجل نحو الانكماش.

ويكتشف المراقبون اليابانيون منذ فترة طويلة، بعض الأصداء المقلقة حيث يصر فو لينجوي، المتحدث باسم المكتب الوطني الصيني للإحصاء، على أنه "لا يوجد انكماش" في الاقتصاد. وإذا كان هناك، فهو "مؤقت".