الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"متوفاة و35 مصابًا".. النيابة تباشر التحقيقات فى حريق مبنى خدمات بـ 15 مايو

حريق
حريق

تلقت النيابة العامة إخطارًا مساء أمس الإثنين، باندلاع النيران بمبنى الخدمات الخاص بمحافظة القاهرة في مدينة 15 مايو، وإصابة 36 شخصًا من جراء الحريق، ووفاة سيدة منهم، فباشرت النيابة تحقيقاتها على الفور.

وقد استهلتها بالانتقال لسؤال المصابين بالمستشفى، ومناظرة جثمان المتوفاة، ومطالعة تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة ومعاينته، فتبين أن المبنى يحوي عددًا من المديريات التابعة للمحافظة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية، وأن به آثار احتراق ورمادًا بواجهة المبنى وداخله، وتهشمًا بالزجاج.

وقد سألت النيابة العامة 17 مصابًا و9 شهود، فتبين من أقوالهم إنه أثناء تواجد العاملين بالمبنى لمباشرة أعمالهم اشتموا رائحة دخان شديد، وأبصروا اندلاع الحريق به، فحاولوا الفرار والخروج منه باستخدام درج السلم أو قفزًا من النوافذ، بينما أصيب البعض باختناق واحتجزتهم النيران في الداخل، وأغشي عليهم حتى تمت نجدتهم ونقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، كما تبين إصابتهم باختناقات وتحسن حالاتهم الصحية، عدا سيدتين أصيبتا بحروق خطيرة، وتوفيت إحداهما اليوم إثر ذلك.

وعلى ذلك فقد أمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وندب أحد الخبراء بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة لمسرح الواقعة، وبيان سبب وكيفية نشوب الحريق، وإعداد تقرير مفصل بالنتيجة، والاستعلام من المديريات والإدارات المتضررة من الحريق عن قيمة التلفيات التي أصابت ممتلكاتها وحصرها، مع موالاة الاستعلام عن حالة المصابين، كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

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