الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفلة غرقًا في إحدى الترع بالمنوفية

مصرع طفلة غرقًا
مصرع طفلة غرقًا

لقيت طالبة بالصف الرابع الابتدائي، مصرعها غرقا بإحدى الترع المارة بمركز أشمون، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون العميد محمد ابو العزم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بغرق طفلة بترعة ماره من  أمام عزبة رستم دائرة المركز وعلى الفور انتقلت  قوة أمنية لموقع الحادث للتحقيق في الواقعه و سبب الوفاة.

وتبين من معاينة المقدم مصطفى حسانين رئيس المباحث، غرق طفلة تدعى “ر، ع” بالصف الرابع الابتدائي، واستمعت  القوة الأمنية التابعة لمركز أشمون التحقيقات مع شهود العيان وأسرة الطفلة لتحرير المحضر اللازم. 

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى المركزي، للكشف على جثمان الطفلة معاينة الطب الشرعي، لاستكمال تصاريح الدفن و ذلك  وسط حالة من الحزن الشديد على وفاة الطفله. 

أشمون بمحافظة المنوفية استكمال الرابع الأبتدائي الحزن الشديد الحادث التحقيق

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