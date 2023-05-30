الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العنف المسلح.. إصابة 9 في حادث إطلاق نار بشاطئ هوليوود

إطلاق نار
إطلاق نار

أصيب تسعة أشخاص اليوم الثلاثاء، في حادث إطلاق نار على طول الكورنيش بمحازاة شاطئ هوليوود بولاية فلوريدا، ما دفع الناس إلى الهروب بشكل محموم للاحتماء على طول الشاطئ المزدحم.

وقال متحدث باسم الشرطة، الثلاثاء، إنه تم إلقاء القبض على رجلين تعتقد الشرطة أنهما متورطان في إطلاق النار، ويبحث المحققون عن ثلاثة أشخاص آخرين يمكن أن يكونوا على صلة بالحادث.

وقع إطلاق النار في Hollywood Oceanfront Broadwalk بالقرب من متجر صغير ومتجر Ben & Jerry's للمثلجات ومتجر Subway للساندويتشات.  

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ديانا بيتينشي إن أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 1 و 17 عامًا أصيبوا، بالإضافة إلى خمسة بالغين تتراوح أعمارهم بين 25 و 65 عامًا.

واحتجزت الشرطة عددا غير محدد من الأفراد لكنها قالت إنه لم يتم التعرف على أي منهم على أنه من أطلق النار. وصرحت بيتينشي للصحفيين بعد ظهر الثلاثاء بأنه تم إلقاء القبض على رجلين يعتقد أنهما متورطان في إطلاق النار بتهم تتعلق بالاسلحة، موضحة أنه تم العثور على خمسة مسدسات من بينها اثنان مسروقان.

كان المحققون يبحثون عن ثلاثة أفراد آخرين يمكن أن يكونوا على صلة بإطلاق النار، وتم حث الناس على الاتصال بالمحققين للحصول على المعلومات.

إطلاق نار كورنيش هوليوود بولاية فلوريدا الشاطئ المزدحم الهروب الشرطة

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