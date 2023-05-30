تفاصيل زيارة "بوتين" المحتملة لجنوب إفريقيا أغسطس المقبل

يلتقي وزيرا الخارجية الروسي والصيني مع نظرائهما من الكتلة الاقتصادية لـ"مجموعة بريكس" في جنوب افريقيا يوم الخميس المقبل، تمهيدا لقمة أكبر لزعماء الدول النامية في جنوب إفريقيا في أغسطس المقبل والتي يعقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واقترحت جنوب إفريقيا، إذا قرر السفر لحضور قمة البريكس الرئيسية في جوهانسبرج ، على الرغم من أنها ملزمة بالقيام بذلك بصفتها أحد الموقعين على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.

وتعد “بريكس” كتلة من الاقتصادات الناشئة تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ، وقد تمت دعوة قادتها بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ ، إلى القمة التي تعقد يومي 22 و 24 أغسطس.

وبحسب “اسوشتيد برس”، فقد تركز المزيد من الاهتمام على علاقة جنوب إفريقيا بموسكو، حيث ان هناك مخاوف واضحة في الغرب من أن الاقتصاد الأكثر تقدمًا في إفريقيا يتماشى مع روسيا ويجذب البلدان النامية الأخرى معها في وقت تتصاعد فيه التوترات العالمية.

وظهرت هذه المخاوف إلى العلن في وقت سابق من هذا الشهر عندما دعا السفير الأمريكي في جنوب إفريقيا إلى مؤتمر صحفي في بريتوريا واتهم الدولة بتزويد روسيا بالأسلحة لحربها في أوكرانيا.

ونفت حكومة جنوب إفريقيا هذه المزاعم ، لكن زيارة سفينة شحن روسية إلى أعلى قاعدة بحرية في جنوب إفريقيا بالقرب من كيب تاون في ديسمبر قيد التحقيق.

في حين أن جنوب إفريقيا لم تعلن بعد موقفها الرسمي فيما يتعلق بمذكرة توقيف بوتين ، قالت وزارة خارجيتها يوم الثلاثاء إن أولئك الذين يسافرون لحضور اجتماع الخميس لوزراء خارجية دول البريكس والقادة الذين يحضرون القمة الرئيسية في غضون ثلاثة أشهر سيكونون. منح الحصانة الدبلوماسية القياسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كلايسون مونييلا ، في إشارة غير مباشرة إلى بوتين، إن الامتيازات "لا تلغي أي مذكرة قد تكون أصدرتها أي محكمة دولية ضد أي شخص حضر المؤتمر".

وهذا يعني أن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ستظل سارية إذا زار بوتين في أغسطس، حتى لو كان من غير المرجح أن تعتقله جنوب إفريقيا.