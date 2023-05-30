"تضامن المنوفية" تسلم 50 مشروعًا ضمن مبادرة "قرية بلا فقر"

أعلن إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، عن تسليم 50 مشروع، ضمن مبادرة “قرية بلا فقر” بإجمالي مبلغ نصف المليون جنيه، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتنمية موارد الأسر الأولى بالرعاية بقرى “حياة كريمة”.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، يستهدف توصيل مرافق البنية التحية من غاز وكهرباء ومياة صرف صحي وشبكة اتصالات وصرف طرق وتبطين الترع وكذلك انشاء المباني الخدمية لتحسين البيئة الوظيفية للعاملين ومتلقي الخدمة من الجمهور.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي على أن ذلك يتم على التوازي بعدة مبادرات في رفع الوعي للحفاظ على هذه المقدرات وتعظيم الاستفادة منها، كذلك تنمية الشعور بأهمية الاستثمار في البشر من خلال ترسيخ ثقافة العمل الحر وأهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحويل الأسر من متلقي للإعانات لأسر قادرة على إدارة مواردها وتعظيمها.

ومن جانبه، أوضح عبد الله عياد، المدير التنفيذي لمؤسسة التكافل الاجتماعي أن اختيار المشروعات تتم بمعرفة الأسرة حسب قدرتها علي التنفيذ وبعد مساعدتها تنفيذ المشروعات من خلال فنين متخصصين من الجهاز التنفيذي، مشيرا إلى قيام المديرية البيطرية للإشراف علي شراء مشروعات الثروة الداجنة والحيوانية، لاختيار أفضلها مع توفير التطعيمات والتامين بالمجان كذلك وجود فنين من التنفيذين حسب نوع المشروع، مضيفا أن مساعدة الأسر علي إدارة المشروعات لتنمية مواردها يأتي في إطار التنمية المستدامة