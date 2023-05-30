13 مدرسة تستقبل طلاب "ثانوية كفر الشيخ" لحضور المراجعات النهائية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جرى تحديد 13 مدرسة بـ 13 إدارة تعليمية، وفق مبادرة مؤسسة حياة كريمة فى إطار الدور المجتمعى لمؤسسة حياة كريمة، لا سيما الاهتمام بالطلاب في المراحل التعليمية المختلفة بث مباشر للمراجعات للمواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة، بتوجيهات الرئيس السيسي لمدة 10 أيام حسب الجدول الذي أعلنته مؤسسة حياة كريمة على مستوى الجمهورية، بمتابعة وإشراف الدكتور إسلام جبر، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ.

ناشد محافظ كفر الشيخ الطلاب في كل المدارس بالمحافظة بسرعة التسجيل من خلال الدخول على الرابط، ليتسنى لهم حضور المراجعات المجانية، ليستفيد منها والتي يقدمها الخبراء في المواد الدراسية، والمتميزين الذين تم اختيارهم من قبل مؤسسة حياة كريمة بالمدارس الـ13 "أونلاين" خاصة أن تلك المراجعات ستكون في أوقات محددة على مستوى الجمهورية، ليستفيد منها الطلاب بكل المحافظات المصرية.

ونشرت مؤسسة حياة كريمة لينك لتسجيل الطلاب اسماؤهم، لحضور المراجعات بالمدارس التي خصصتها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عقب عرضها على محافظ كفر الشيخ، ومؤسسة حياة كريمة وتبدأ المراجعات ابتداءً من الغد الأربعاء وتستمر حتى الجمعة المقبل.