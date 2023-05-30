الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه الغربية": نعمل على حل أزمة انقطاع المياه ببعض مناطق زفتى

انقطاع المياه
انقطاع المياه

شهدت منطقة هايبر الوكالة والكوبري السفلي وفندق السلام وموقف طنطا والمطافئ بمدينة زفتي بالغربية انقطاع المياه طوال اليوم؛ نتيجة وجود كسر في محبس الماسورة الرئيسية الموصلة للمنطقة، ما ترتب عليه عدم وصول المياه للمنطقة.

وأكد أهالي المنطقة أنهم تواصلوا على مدار اليوم بكل الأماكن المعنية ما بين مجلس المدينة وشركة المياه وغرف العمليات بالمحافظة ومجلس المدينة وشركة المياه والصرف الصحي، وتم الرد عليهم بأنه جار العمل علي الإصلاح، لأن المحابس في هذه المنطقة قديمة ولا يوجد لها قطع غيار مناسبة في الوقت الحالي، خاصة أن العطل دائم الحدوث بسبب عدم تحديث المحابس الرئيسية بهذه المناطق، بينما رفض الدكتور مهندس حمدي شطا، رئيس مجلس إدارة شركو مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، التعليق علي الأمر.

في السياق، أكدت المهندسة رشا علي، مدير فرع مياه الشرب والصرف الصحي بزفتي أن المهندسين والفنيين والعمال يحاولون تغيير المحبس الرئيسي الذي ينفجر عندما يتم تشغيله لضغط المياه، وأن الموضوع بصدد إنهائه عقب وصول المحابس المناسبة من الفرع الرئيسي للشركة بطنطا بقيادة الدكتو مهندس حمدي شطا، مدير فرع شركة المياه والصرف الصحي بالغربية، مطالبة أهالي المنطقة بالصبر لحين انتهاء تصليح العطل، مؤكدة أن العطل مفاجئ وجار العمل حتى يتم الانتهاء من إصلاح الخط والعمل جار هناك حتى الآن.

مياه الغربية نعمل علي حل مشكلة انقطاع المياه ببعض المناطق فى زفتى اهالى المنطقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الرئيسية المهندسين والفنيين المحبس الرئيسي وموقف طنطا وفندق السلام والصرف الصحي

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