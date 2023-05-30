مطار العلمين الدولى يستقبل أولى رحلات SCAT من كازاخستان

استقبل مطار العلمين الدولي أولى رحلات شركة SCAT الكازاخستانية التي بدأت رحلاتها للمطار أمس بوصول ١٦٦ سائحًا على متن الطائرة.

وقد استقبل فريق العمل بالمطار الركاب بالهدايا والورود وتمنوا لهم قضاء إجازة لا تُنسى بالعلمين وتكرار الزيارة.

يذكر أنه تم تشغيل الطائرة بواقع رحلتين أسبوعيًا حتى نهاية الموسم الصيفي.

ونسقت السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، لعملية إنهاء إجراءات الوصول للسياح وتطبيق الإجراءات الأمنية وكذلك الصحية لهم، ونقلهم للفنادق مقر إقامتهم للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

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