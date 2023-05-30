الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الناتو: أرسلنا 700 جندى لقمع الاحتجاجات العنيفة فى كوسوفو

أمين حلف الناتو
أمين حلف الناتو

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء إن الحلف أرسل 700 جندي إضافي إلى كوسوفو للمساعدة في قمع الاحتجاجات العنيفة، ووضع كتيبة أخرى على أهبة الاستعداد في حالة انتشار أعمال الشغب.

وأضاف ستولتنبرج بعد محادثات مع رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور: "هذه خطوات حكيمة، وتتراوح الكتيبة عادة من 300 إلى حوالي 1000 جندي".

وشجب ستولتنبرج العنف في كوسوفو، قائلًا: "مثل هذه الهجمات غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

وحذر من أن قوات الناتو ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على بيئة آمنة ومأمونة لجميع المواطنين في كوسوفو".

وحث الأمين العام لحلف الناتو، كلا الجانبين على اتخاذ خطوات لتخفيف التصعيد والامتناع عن "المزيد من السلوك غير المسئول" والعودة إلى المحادثات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي بشأن تحسين العلاقات.

واستخدمت قوات من قوة حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الأطلسي في كوسوفو يوم الثلاثاء، الأسوار المعدنية وحواجز الأسلاك الشائكة لتعزيز مواقعها في بلدة شمالية بعد اشتباكات مع الصرب هناك أسفرت عن إصابة 30 جنديًا دوليًا.

وأغلقت قوات حفظ السلام مبنى البلدية في زفيكان، حيث أدت الاضطرابات يوم الإثنين إلى تصاعد التوترات، مما أثار مخاوف من عدم الاستقرار واشتعال التوتر في منطقة البلقان وسط جهود غربية متزايدة لحل النزاع المستمر منذ فترة طويلة.

أمين حلف الناتو المنظمة العسكرية كوسوفو المساعدة 700 جندي

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